Bolsonaro volta a atacar Fachin e Moraes sobre eleições

Presidente Jair Bolsonaro condenou as ações do TSE (foto: ALAN SANTOS/PR)



CNN Brasil, durante visita a Vitória do Mearim, no Maranhão, Bolsonaro insinuou uma O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em entrevista àdurante visita a Vitória do Mearim, no Maranhão, Bolsonaro insinuou uma possível interferência nas eleições.





Durante a conversa, ele criticou a decisão do TSE de não acatar as sugestões propostas pelas Forças Armadas para as eleições de outubro.

“As Forças Armadas levantaram centenas de vulnerabilidades, apresentaram sugestões, e o ministro Fachin (Edson Fachin, presidente do TSE) não quer aceitar as sugestões. A essência da democracia é o voto contado e não um voto dentro de uma urna eletrônica que vem causando dúvidas há muito tempo. Até no próprio PT, antes de 2002, o José Dirceu criticava o voto eletrônico", disse o presidente.





Bolsonaro chegou a citar Alexandre Moraes, próximo a assumir a presidência da corte eleitoral.



“Veja outra incoerência do ministro Fachin. Falou que a maioria das propostas das Forças Armadas vão ficar para 2026. Por que não pode agora? O que ele está escondendo? E quem tirou o Lula da cadeia foi o Fachin. Tirou para quê? Para concorrer às eleições?”, perguntou. “Ele deveria se declarar suspeito e sair fora da presidência do TSE", afirmou Bolsonaro.





"O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança do [ex-governador Geraldo] Alckmin em São Paulo. E está o Alckmin junto com o Lula. É muito suspeito o que está acontecendo ao não aceitar as sugestões das Forças Armadas.”