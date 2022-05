Forças Armadas acionaram o TSE 88 vezes sobre eleições

Forças Armadas acionaram o TSE 88 vezes sobre o processo eleitoral (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO)





De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, os militares enviaram cinco ofícios sigilosos assinados pelo general de Divisão do Exército Heber Garcia Portella, que participa da Comissão de Transparência do TSE. Quatro desses documentos já receberam respostas, mas um ainda aguarda manifestação do TSE.





Os ofícios foram enviados apesar de autoridades terem reiterado que o processo eleitoral brasileiro é seguro, auditável e que não há indícios de que as consultas populares passaram por fraude.





Crise entre os Poderes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, se reuniu ontem com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O militar saiu do encontro sem falar com a imprensa. Por meio de nota institucional, o Supremo afirmou que as Forças Armadas estão "comprometidas com a democracia".









"Durante o encontro, o Ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes", diz o comunicado do STF.





O encontro aconteceu em meio à crise entre os Poderes. A tensão com as Forças Armadas nasceu com a declaração do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente TSE, que disse que os militares estão sendo orientados a desacreditar o processo eleitoral do Brasil.





Jair Bolsonaro faz constantes acusações, sem provas, às máquinas e ao sistema eleitoral do país. O presidente sustenta que as eleições de 2018 foram fraudadas e que a chapa dele teria sido eleita em primeiro turno. Recentemente, o chefe do Executivo sugeriu uma apuração dos votos feita também pelas Forças Armadas.