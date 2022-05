Daniel Silveira terá contas bloqueadas por determinação do STF

Deputado se recusou a receber o mandado de intimação de uma oficial de Justiça (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

O Banco Central anunciou, nesta quarta-feira (4/5), que a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de bloquear todas as contas financeiras do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi atendida pelas instituições financeiras.

A determinação foi tomada após o deputado se recusar a receber o mandado de intimação de uma oficial de Justiça, um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar o pagamento de multa de R$ 405 mil por descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica.





Com a aplicação da multa, o ministro determinou o bloqueio de bens nesse valor nas contas de Silveira.