Michelle Bolsonaro se emociona durante homenagem ao dia das mães

Michelle Bolsonaro se emociona durante culto (foto: ZOOM/REPRODUÇÃO) Michelle Bolsonaro participou, nesta quarta-feira (4/5), da sessão de culto temática, voltada para o dia das mães, promovida pela Frente Parlamentar Evangélica (FPE) na Câmara dos Deputados, no plenário 2.





A sessão foi presidida pelo pastor Josué Valandro Jr., líder da Igreja Batista Atitude, na Barra na Tijuca (RJ), congregação escolhida pela primeira-dama. O dirigente veio especialmente para o evento e retornará ao Rio amanhã. Hoje, o pastor participará de um jantar que será promovido pelo líder da bancada, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), em local ainda sob sigilo.





Na sessão, além da fala do dirigente, Michelle fez uma oração de joelhos e se emocionou. Nas palavras, pediu que Deus curasse a nação e pediu proteção aos três poderes. Estiveram presentes a deputada Clarissa Garotinho (União-RJ), membro titular da Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ), Hélio Lopes (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP).





No final, houve um empurra-empurra para retirar a primeira-dama do Plenário, que saiu aborrecida. Algumas pessoas se aproximaram para tentar tirar fotos e foram impedidas pela segurança da Casa. Os comentários eram de que Michelle tinha outro compromisso agendado e não gosta de se atrasar.





Além disso, não é afeita à publicidade em cima dela. “Michelle acha que as pessoas não devem ter adoração por pessoas. Esse negócio de tirar fotos, para ela, é idolatria e é com isso que não concorda”, explicou um dos presentes no culto.









Na Câmara, a primeira-dama também participou de uma sessão solene no plenário da Casa sobre o reconhecimento dos direitos a pessoa monocular.