Supremo aprova lista tríplice para escolha de ministro substituto do TSE

De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os dois advogados que compõem o TSE (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quarta-feira (4/5) uma lista tríplice que será enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para a escolha de um ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão do Judiciário responsável pela organização das eleições.





A vaga surgiu após o ministro Carlos Mário Velloso Filho, indicado em 2019 para ser ministro substituto, ter renunciado ao cargo por motivos de saúde, em março deste ano.





Os advogados André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Mendes Medeiros e Vera Lúcia Santana Araújo compõem a lista que será enviada para escolha do presidente.





O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dois advogados com notório saber jurídico, além de seus substitutos.





De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os dois advogados que compõem o tribunal.