Bolsonaro concederá medalha a Mayra Pinheiro, a 'Capitã Cloroquina'

Médica apelidada de "Capitã Cloroquina" receberá medalha concedida àqueles que prestaram serviços notáveis ao país (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve conceder, na próxima sexta-feira (5/8), uma honraria a Mayra Pinheiro (PL-CE). A médica ficou conhecida como “Capitã Cloroquina” durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.





Mayra é pré-candidata a deputada federal pelo Ceará.









Ela deve receber do presidente a Ordem do Mérito Médico, uma condecoração criada em 1950 para premiar médicos que tenham prestado serviços notáveis ao país.





A médica usou as redes sociais para confirmar a homenagem dada por Bolsonaro.





“Parafraseando o apóstolo Paulo: combati mais um bom combate; terminei mais uma corrida; guardei a fé que me sustenta e honrei o meu país. O reconhecimento por parte do nosso presidente é motivação para continuar as batalhas em defesa da vida e da liberdade”, escreveu.





Mayra ganhou apelido de "Capitã Cloroquina” por defender o presidente Jair Bolsonaro e ser uma das médicas, do ciclo próximo ao presidente, que defendia o "tratamento precoce" - um coquetel de medicamentos sem eficácia como azitromicina e ivermectina.





Os remédios não têm comprovação científica contra COVID-19.