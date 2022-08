Pesquisa F5: Zema tem 46,4%; Kalil, 29,1%

Governador de Minas mantém vantagem ao pleito deste ano; no entanto, ex-prefeito de Belo Horizonte cresce nas pesquisas (foto: foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press e Gil Leonardi/Imprensa MG)

Nova rodada de pesquisa para o governo de Minas, realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas, mostra o governador Romeu Zema (Novo) com 46,4% das intenções de voto, seguido do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil, com 29,1%.





Em comparação com a última pesquisa, realizada no fim de julho, Kalil cresceu 3 pontos percentuais. Ele tinha naquele levantamento 26,8% das intenções de voto. Já Romeu Zema cresceu quase dois pontos. Ele tinha 44,5%

Nesta nova pesquisa do Instituto F5, Carlos Viana (PL) aparece com 5,7%. Vanessa Portugal (PSTU) está à frente de Marcus Pestana (PSDB) com 1,4% das intenções de voto ante 1,3% do ex-deputado federal.





Renata Regina (PCB) e Cabo Tristão (PMB) têm 0,4%, seguidos por Lorene Figueiredo (Psol) com 0,3%. Outros candidatos pontuaram 0,1%.

Espontânea

Na espontânea, que é quando não é dada nenhuma alternativa para resposta, o destaque ficou para a porcentagem de entrevistados que não sabem ou estão indecisos, que soma 51%. No entanto, Romeu Zema também lidera o levantamento com 21,3%. Kalil apresenta 9,4%.

Seguindo a ordem, Carlos Viana tem 2,1%. Vanessa Portugal pontuou 0,5%, enquanto Marcus Pestana tem 0,3%. Brancos e nulos atingem 10,3%.





O nível de confiança dos resultados vistos na pesquisa F5 é de 95%. A margem de erro é de 2,5%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2022. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 e BR-08433/2022.