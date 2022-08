Bolsonaro sobre Zema: 'tenho um relacionamento muito bom'

Jair Bolsonaro (PL) reforça apoio a candidatos em diversos estados do Brasil (foto: Reprodução/Youtube)

Belo Horizonte

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em live desta quinta-feira (18/8), que tem "um relacionamento muito bom com (Romeu) Zema", mas que Carlos Viana é o candidato do Partido Liberal para o governo do estado.A fala de Bolsonaro sinaliza em direção ao atual governador mineiro, que disputa a preferência dos eleitores com Alexandre Kalil (PSD), postulante que conta com o apoio oficial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Para o senado, Cleitinho Azevedo (PSC) ganhou o apoio do presidente após a desistência do deputado federal e ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (PL) , em prol da "união" dos apoiadores de Bolsonaro.Bolsonaro afirmou que nesta sexta-feira (19/8) virá a Belo Horizonte em um evento a ser realizado no recém-criado Tribunal Regional Federal (TRF-6).