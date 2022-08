Janones sobre puxão de Bolsonaro: 'É tchutchuca do Centrão e ponto final'

Janones já havia dito que o novo 'apelido' de Bolsonaro seria 'futuro presidiário' (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados )









Esqueçam aquela história de futuro presidiário, eu estava só brincando. É Tchutchuca do centrão e ponto final! %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) August 18, 2022



Quem é André Janones, fenômeno da 'nova política' que vai apoiar Lula “Esqueçam aquela história de futuro presidiário, eu estava só brincando. É Tchutchuca do centrão e ponto final!”, brincou no Twitter.









Hoje pela manhã, Wilker Leão filmava o presidente enquanto o questionava sobre medidas do governo e chamou o presidente de “vagabundo”, “safado”, “covarde” e “tchutchuca do Centrão”.





“Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, tchutchuca do Centrão. Você é tchutchuca do centrão”, diz Leão.





O jovem, que tem 125 mil seguidores no TikTok e 13 mil no Youtube, chegou a ser empurrado no chão por um homem que estava perto antes de conseguir falar com o presidente. Depois, Bolsonaro se aproximou dele e o puxou pela camisa e pelo braço para tentar impedi-lo de filmar o momento.





O deputado federal André Janones (Avante-MG), que está coordenando a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, ironizou o presidente Jair Bolsonaro (PL) depois que ele puxou um youtuber pela gola da camiseta e ameaçou agredi-lo nesta quinta-feira (18/8).