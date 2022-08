Bolsonaro puxa youtuber pela gola e tenta tomar celular

Bolsonaro partiu para cima de youtuber no cercadinho do Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/G1)

Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) puxando um youtuber pela gola da camiseta viralizou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (18/8). O incidente aconteceu no Palácio do Planalto, enquanto o chefe do Executivo conversava com a imprensa.