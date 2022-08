Bolsonaro participa de evento de campanha em São Paulo

Bolsonaro gravou comercial ontem chamando para motociata hoje (foto: Flow Podcast/Reprodução)







Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, gravou na manhã de ontem em um estúdio da sigla em uma casa no Lago Sul, em Brasília, um comercial eleitoral junto ao ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. Um dos vídeos foi publicado pelo candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio, o ex-prefeito de São José dos Campos Felicio Ramuth (PSD). Nele, o chefe do Executivo e o ex- ministro convocam a população para uma motociata e evento principal, com Bolsonaro, hoje.





“Olá, estado de São Paulo, amanhã (hoje), dia 18, a gente começa a nossa caminhada em direção ao governo de São Paulo. E em direção à reeleição do nosso presidente Bolsonaro, 'Capitão do Povo'. A caminhada começa em São José dos Campos. Às 9h30, nós faremos concentração para uma motociata no Parque Tecnológico e seguiremos para a Farma Conde Arena, onde a gente vai fazer um grande evento com o nosso capitão Bolsonaro.” Já o presidente, foi breve. “A todos de São Paulo, São José dos Campos, até amanhã, se Deus quiser”. Também foram gravados outros materiais que serão usados no horário eleitoral gratuito, que se inicia no dia 26.

REGISTRO INCOMPLETO

O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o processo de registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) está incompleto. De acordo com o MPE, o partido do presidente precisa apresentar parte dos documentos exigidos até 12 de setembro. Caso os documentos não sejam enviados, o registro poderá ser negado. De acordo com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, divulgada ontem pelo jornal O Globo, a equipe jurídica de Bolsonaro foi alertada sobre a ausência de certidões criminais expedidas pela 1ª Instância da Justiça estadual e pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, em 1ª e 2ª instâncias.