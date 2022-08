Youtuber divulga vídeo do momento da reação de Bolsonaro

Imagem retirada do vídeo mostra Bolsonaro tentando arrancar celular da mão de youtuber Wilker Leão, que o questionava por ações do governo (foto: Reprodução/Youtube)

Centrão

O youtuber Wilker Leão, que também se apresenta como cabo do Exército Brasileiro e advogado, publicou a primeira parte da ação na qual foi derrubado e teve sua gola puxada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).Na manhã desta quinta-feira (18/8), Bolsonaro parou para dar atenção a um grupo de apoiadores que estavam cercadinho. Em meio a eles, Wilker se aproximou e iniciou uma série de indagações sobre a aproximação do governo com o "Centrão".Após ser agredido com truculência pelos seguranças, o youtuber foi chamado de "idiota" pelo presidente e passou a gritar "seu covarde, tchuchuca do Centrão".Nesse momento, Bolsonaro se aproxima do youtuber, o puxa pela gola e tenta arrancar o celular da mão de Wilker . Momento no qual o vídeo é interrompido.Segundo outro vídeo, divulgado pelo portal G1, os seguranças separam os dois e, posteriormente, o presidente o leva para um canto para uma conversar de forma privada.O Centrão é um bloco formado por parlamentares de partidos “fisiológicos” que se unem por influência na Câmara e defendem seus interesses em conjunto “independentemente” de ideologia ou de que partido está no governo.O grupo apoiou de Sarney a FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) faz parte do bloco.Essas legendas costumam se organizar do centro à direita do espectro político e estão associadas a negociações em troca de cargos na administração pública. Por reunir centenas de deputados, o apoio do Centrão costuma ser decisivo para a governabilidade, ou seja, a capacidade do Executivo de aprovar projetos de governo.O Centrão é um bloco formado por parlamentares de diferentes partidos “fisiológicos” que se unem por influência na Câmara e defendem seus interesses em conjunto “independentemente” de ideologia ou de que partido está no governo.O grupo apoiou de Sarney a FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) faz parte do bloco.Essas legendas costumam se organizar do centro à direita do espectro político e estão associadas a negociações em troca de cargos na administração pública. Por reunir centenas de deputados, o apoio do Centrão costuma ser decisivo para a governabilidade, ou seja, a capacidade do Executivo de aprovar projetos de governo.A expressão “tchutchuca do Centrão” usada por Wilker Leão pode se referir à relação “submissa” do presidente com esse grupo político e as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro que beneficiam ou estão alinhadas a ele, principalmente visando a reeleição em outubro deste ano. O youtuber chegou a citar o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, na ação.O termo Centrão foi usado para designar os parlamentares que formavam maioria na Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição Federal de 1988. O deputado Roberto Cardoso, do PMDB (atual MDB) foi um dos idealizadores do grupo.