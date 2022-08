Quem é Wilker Leão, youtuber puxado pela gola por Jair Bolsonaro

De acordo com Wilker, ele é Cabo do Exército Brasileiro e advogado (foto: Reprodução/Redes Sociais) Com 120 mil seguidores no TikTok e 13 mil inscritos em seu canal no YouTube, Wilker Leão, o youtuber agredido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta quinta-feira (18/8), afirma ser cabo do Exército Brasileiro e advogado. Nas redes sociais, Leão aborda temas sobre militarismo, direito e política.





No vídeo viralizado nas redes sociais, obtido pelo portal G1, Wilker aparece provocando Jair Bolsonaro. "Seu covarde, tchutchuca do centrão", dizia ele. Logo em seguida, o presidente se aproxima e tenta tomar o celular do youtuber.

Veja o vídeo



Uma das séries produzidas por Wilker nas redes sociais se chama "Questionando o gado", onde ele aparece questionando populares sobre questões envolvendo o chefe do Executivo.



"100 mil seguidores alcançados no TikTok discutindo política e combatendo o fanatismo dos extremos. Sigo fazendo minha parte para contribuir com a melhora política do nosso país", disse Leão em uma publicação nas redes sociais.



