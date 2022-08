Eduardo Bolsonaro sobre o pai: 'Mais democrata nunca vi'

Deputado federal, Eduardo Bolsonaro (foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados ) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o "filho 03" do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para defender o pai após um vídeo do Chefe do Executivo puxando um Youtuber pela gola viralizar nas redes sociais. Na publicação, o parlamentar afirmou que "mais democrata" que Jair Bolsonaro, não há.









Conclusão: mais democrata que @jairbolsonaro eu nunca vi e isso deveria ser a regra", escreveu o parlamentar, em seu Twitter.

Caso do Youtuber



Um vídeo do presidente Bolsonaro puxando um youtuber pela gola da camiseta viralizou nas redes sociais, ontem. No Palácio do Planalto, enquanto o chefe do Executivo conversava com a imprensa, Wilker Leão provocou o presidente o chamando de "covarde" e "tchuchuca do Centrão".





Ao se aproximar do jovem, Bolsonaro tentou agarrá-lo pela gola da camiseta e tomar o celular, que o jovem usava para filmar o momento.



"100 mil seguidores alcançados no TikTok discutindo política e combatendo o fanatismo dos extremos. Sigo fazendo minha parte para contribuir com a melhora política do nosso país", disse Leão em uma publicação nas redes sociais.



