Álvaro Antônio deixa páreo pelo Senado em nome de 'união' a Bolsonaro

Cleitinho no 'EM Entrevista'

O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) disse, nesta terça-feira (2/9), ter abdicado de sua pré-candidatura ao Senado Federal em prol da "união" do grupo que circunda o presidente Jair Bolsonaro, também filiado ao PL. Mais cedo, os liberais se reuniram em Brasília (DF) e decidiram que o candidato do presidente ao Senado no estado será o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC).A chapa de Bolsonaro em Minas terá o senador Carlos Viana (PL) como candidato ao governo . O vice na chapa será indicado pelo União Brasil, dono da maior fatia do tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral. A coligação terá, também, o Republicanos."Em nome de um projeto para Minas e para o Brasil, ficou decidida hoje a retirada do meu nome da disputa pelo Senado. Creio que neste momento precisamos de união acima de tudo, com um único propósito: reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro", disse, em contato com oO futuro político Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo, será decidido na próxima sexta-feira (5), em conversa com Bolsonaro. No mesmo dia, o presidente estará em Montes Claros, no Norte mineiro A pré-candidatura do deputado federal ao Senado foi anunciada no início de abril. Há duas semanas, o PL fez a sua convenção, mas não oficializou a participação de Álvaro Antônio na corrida rumo à Câmara Alta do Congresso Nacional. A decisão foi delegada à Executiva estadual da sigla.A candidatura de Viana também não foi ratificada durante a convenção. O PL optou por adiar a decisão em prol de um possível acordo com o governador Romeu Zema (Novo) por apoio a Bolsonaro já no primeiro turno. Contudo, como mostrou mais cedo o EM, as tratativas não tiveram final feliz.Nesta quarta-feira (3), Cleitinho Azevedo será sabatinado por jornalistas do Estado de Minas. Ele participará do podcast de Política "EM Entrevista". Oficialmente, o deputado estadual ainda é pré-candidato. Isso porque a conferência do PSC para homologá-lo está agendada para sexta-feira.Na sexta-feira passada (29), uma pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo EM, apontou que Cleitinho tem 12,7% das intenções de voto, ante 9,2% de Alexandre Silveira (PSD) . O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022