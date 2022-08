Bolsonaro em Montes Claros: agenda terá motociata e encontro com lideranças

Presidente Jair Bolsonaro (PL) visita Montes Claros nesta sexta-feira (2/8) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) A agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (5/8), foi confirmada. O deputado estadual Bruno Engler (PL) informou nas redes sociais que esteve nesta terça-feira (2/8) com o chefe do Executivo no Palácio do Alvorada e fez um convite aos bolsonaristas da região para se juntarem a eles.









Confirmado!

Bolsonaro em Montes Claros.

Dia 05/08 pic.twitter.com/s77eyJmnim %u2014 Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) August 2, 2022







Será a segunda viagem de Bolsonaro a Minas Gerais em um intervalo de 20 dias. Em 15 de julho, ele esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na primeira visita dele ao município após ter sido esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018.





Sexta cidade mais populosa do estado, com 413,4 mil habitantes, Montes Claros é a terra natal de Adélio Bispo, que esfaqueou Jair Bolsonaro e foi levado para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande (MS). Esta será também a primeira visita do presidente da República ao Norte de Minas.