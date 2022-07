Presidente Bolsonaro visitará Montes Claros no dia 5 de agosto

Jair Bolsonaro retornará a Minas Gerais no dia 5 de agosto (foto: PR/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará Montes Claros, no Norte de Minas, no dia 5 de agosto, uma sexta-feira, segundo informou o senador Carlos Viana (PL-MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais. O chefe do Executivo participará de uma motociata e terá um encontro com lideranças na cidade.