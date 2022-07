Bolsonaro indica debate com Lula: 'Fica tranquilo'

Bolsonaro participará da convenção nacional do Progressistas (PP) que oficializará a coligação com o Partido Liberal (PL). (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (27/7), que vai “debater com o cara” no primeiro turno nas eleições de outubro. O chefe do Executivo se referia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal opositor político dele, que aparece na liderança das pesquisas de intenção de voto.Questionado a respeito das estratégias que serão adotadas por ele na campanha, o presidente respondeu que o foco para os meses que antecedem as eleições será debater com o petista. “Vou debater com o cara. Fica tranquilo aí”, respondeu a jornalistas enquanto caminhava a pé para a Câmara, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de parlamentares e ministros. Bolsonaro participará da convenção nacional do Progressistas (PP) que oficializará a coligação com o Partido Liberal (PL).PP e PL, que são base de sustentação do Centrão e, consequentemente, de Bolsonaro, vão tornar a aliança oficial. Antes de Bolsonaro se filiar ao partido de Valdemar Costa Neto, as duas legendas já atuavam como aliadas do presidente no Congresso.Em junho, Bolsonaro já havia desafiado Lula para um debate no primeiro turno das eleições. No entanto, no fim de maio, alegou que evitaria os debates no primeiro turno das eleições para não levar “pancada” o tempo todo por parte dos candidatos.“No segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder”, disse. Ele ainda defendeu na ocasião que as perguntas deveriam ser “pré-acertadas com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível”.