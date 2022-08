Paraná Pesquisas: Lula tem 30,5% e Bolsonaro 26,9% das intenções de voto

A porcentagem de quem não sabe/não respondeu (31,5%) é maior que a estimativa de Lula, primeiro colocado (foto: (foto: NELSON ALMEIDA / AFP e Attila KISBENEDEK / AFP)) Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira (2/8), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 30,5% e Bolsonaro 26,9% das intenções de voto para as eleições de outubro.

O levantamento foi contratado pela BGC Liquidez Distribuidora de Títulos Mobiliários Ltda.





Apesar disso, no cenário disputado apenas entre os dois presidenciáveis, Lula mantém vantagem com 48,6% contra 38,9% de Bolsonaro.

O petista também ganha com folga no cenário contra Ciro Gomes (PDT), com 49% das intenções de voto contra 24,3% do pedetista.

A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 2.020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 161 municípios brasileiros, entre os dias 28 de julho e 01 de agosto de 2022.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-05251/2022.

