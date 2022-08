Bolsonaro é o primeiro sorteado para entrevistas do Jornal Nacional

Foi realizado nesta segunda-feira (1/8), pela produção do Jornal Nacional, dao sorteio dos candidatos para as entrevistas ao vivo na série com os concorrentes ao Planalto.

Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro entrevistado. A participação está marcada para o dia 22 de agosto, mas o presidente ainda não aceitou o convite.

Na sequência foram sorteados: André Janones (Avante), no dia 23, Ciro Gomes (PDT), no dia 24, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 25, e Simone Tebet (MDB), no dia 26.