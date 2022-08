Vice de Carlos Viana reafirma aliança com Bolsonaro: 'Não é Zema'

A disputa ao governo de Minas nas eleições de 2022 conta com um aspecto peculiar que envolve Romeu Zema (Novo), nome à reeleição. O atual governador tem boa relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e vice-versa. Contudo, não houve acordo para que Bolsonaro e Zema fechassem aliança ao pleito deste ano, o que confundiu o eleitor. A avaliação é de Coronel Wanderley (Republicanos), candidato a vice-governador.









"Não tenho dúvida nenhuma de que as pesquisas vão apontar uma mudança radical daqui para frente, não tenho dúvida nenhuma. Porque, primeiro, muitos não sabiam nem que Carlos Viana era candidato ao governo, estamos andando nas ruas e estamos vendo. As pessoas não sabiam, porque elas estavam pensando que o Zema era o candidato do presidente Bolsonaro, e isso é uma mentira. O Zema não é candidato do presidente Bolsonaro", afirmou.





Coronel Wanderley em entrevista ao Estado de Minas, nesta quarta-feira (foto: Jorge Gontijo/EM/DA Press) Para Coronel Wanderley, Zema também "virou as costas" a Bolsonaro, já que o governador foi eleito em 2018 com apoio do presidente e a alcunha "Bolsozema". Uma proposta era de que o PL ocupasse a vice-governança da chapa encabeçada pelo governador mineiro, mas não houve avanço.





"Aliás, na minha opinião pessoal, é uma pessoa que foi colocada lá através do nome do Bolsonaro, hoje não estende a mão, pelo contrário, vira as costas. Para mim, isso é grave. Segunda coisa, as pessoas que estão ligadas aos movimentos de direita, aos bolsonaristas, estão agora sabendo que ele é o candidato. Isso também vai influenciar", disse.





"Então, são dois aspectos: um, que todos saibam, que Carlos Viana é candidato a governador. Segundo: que o candidato do presidente, do partido do presidente, se chama Carlos Viana. Não é Zema, não é Zema, é Carlos Viana", complementou.





Apesar disso, Carlos Viana ainda não discursou no palanque junto de Bolsonaro em Minas. Foram duas oportunidades: em 16 de agosto, em Juiz de Fora , cidade da Zona da Mata; e na última quarta-feira (24), em Belo Horizonte

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB) e Constituinte Eymael (DC) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.