Site com nome de Bolsonaro é usado para criticar o presidente

Site apresenta vários ataques ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Site) Um site com o domínio ' www.bolsonaro.com.br ' está sendo usado para publicar críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Anteriormente, o site era usado pelo próprio Chefe do Executivo, mas ao perder o domínio do site - o registro -, o endereço foi comprado por outro usuário e agora está sendo usado contra o presidente.





19:13 - 30/08/2022 Vídeo que mostra Bolsonaro à frente na pesquisa Ipec é falso Folha de São Paulo, de 2020, o site era usado para divulgar ações do Governo e estava registrado em nome de uma empresa do Distrito Federal. Um levantamento feito pelo UOL apontou que o domínio teve uma alteração em 11 de agosto de 2022. Até o momento o Planalto não se manifestou sobre o ocorrido. Segundo uma publicação da, de 2020, o site era usado para divulgar ações do Governo e estava registrado em nome de uma empresa do Distrito Federal. Um levantamento feito peloapontou que o domínio teve uma alteração em 11 de agosto de 2022. Até o momento o Planalto não se manifestou sobre o ocorrido.

Ataques ao presidente

A página inicial do site apresenta o Chefe do Executivo em uma caracitura assimilando o presidente à Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, com uma suástica no braço e a faixa presidencial. A imagem acompanha um texto: 'Ameaça ao Brasil'.





Entre as publicações, o site apresenta tópicos, como 'corrosão das eleições', alegando os ataques contra o processo eleitoral; 'violência e ódio'; 'disseminação de desinformação'; 'ascensão do neofascismo'; entre outros.

Site era usado para divulgar ações do Governo Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao final da página o site identifica: "Este site não é administrado e nem pertence à família Bolsonaro". Na página, os novos proprietários descrevem: "Este site é uma galeria de arte digital e acervo jornalístico relacionado à família Bolsonaro".