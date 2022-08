Pesquisa Genial/Quaest: diferença entre Lula e Bolsonaro é de 12 pontos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está 12 pontos à frente de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Segundo Turno

Pesquisa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto. Na sequência, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 32%. É o que indica a pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (31/8).No último levantamento, do dia 17 de agosto, o petista contava com 45%, contra 33% do candidato à reeleição. A diferença de 12 pontos se manteve.Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar com 8%. Em seguida, aparece a senadora Simone Tebet (MDB), com 3%. Vera Lúcia (PSTU) tem 1%.Felipe D'Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Roberto Jefferson (PTB), Soraya Thronicke (União Brasil), Leonardo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) não chegaram a pontuar.Em caso de segundo turno entre os líderes da pesquisa, Lula aparece com 51% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. O candidato petista "herda" 48% dos eleitores de Ciro, 32% de Tebet e 26% de outros candidatos.Já o atual presidente fica com 20% dos apoiadores do pedetista, 16% da senadora e 45% dos outros.Esta é a primeira pesquisa Genial/Quest após as sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional, TV Globo, início da propaganda eleitoral gratuita e do debate com os presidenciáveis realizado nos estudios da TV Bandeirantes.O estudo ouviu 2 mil pessoas maiores de 16 anos entre os dias 25 e 28 de agosto em todos os estados brasileiros. A margem de erro é de 2%, para cima ou para baixo, e possui um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01167/2022.