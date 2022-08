Ipec: Lula lidera em Minas com 45%, Bolsonaro tem 30%

Lula aparece na frente de 15% em Minas (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP )



Veja os números da Ipec em Minas: Lula: 45%

Bolsonaro: 30%

Ciro Gomes: 6%

Simone Tebet: 3%

Constituinte Eymael (PSC): 1% Leonardo Péricles (Unidade Popular), Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe D'Avila (Novo), Roberto Jefferson (PTB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram. Brancos e Nulos: 8%

Não sabem: 6% Leonardo Péricles (Unidade Popular), Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe D'Avila (Novo), Roberto Jefferson (PTB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

Rodada Anterior Na última pesquisa Ipec, divulgada em 15 de agosto, Lula também liderava o pleito presidencial no estado. O candidato do PT obteve 42% das intenções de voto, enquanto o atual presidente apareceu com 29%.





O ex-governador do Ceará Ciro Gomes tinha 5%. Já a senadora Simone Tebet (MDB) chegou aos 2%.



Pesquisa









Entre os eleitores mineiros, o o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 45% dos votos válidos. Bolsonaro é o segundo colocado, com 30%. Os dados são da pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada nesta terça-feira (30/8).Pesquisa Ipec ouviu 1.504 pessoas entre 27 e 29 de agosto de 2022, em 83 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09592/2022. Resultados no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal também foram divulgados.