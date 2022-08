Lula promete volta do Ministério da Segurança Pública

Lula promete volta de Ministério, caso seja eleito (foto: Ricardo Stuckert/PT)









Bolsonaro sobre compra de imóveis em dinheiro: 'Qual o problema?' “Estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública, aumentando a participação da União, sem interferir no papel dos estados hoje. Essa é uma reivindicação antiga”, disse Lula.





No governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) a Justiça reunia as duas atribuições. Apesar disso, depois da saída de Alexandre de Moraes do ministério, para ocupar cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF), a pasta foi unificada.





Já no governo de Jair Bolsonaro (PL), houve novamente a fusão das duas pastas. Na época, Bolsonaro queria dar um “superministério” a Sérgio Moro.



Bolsonaro chegou a cogitar dividir o ministério novamente, mas ideia não foi para frente.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, prometeu nesta terça-feira (30/8), que, se eleito, deve criar o Ministério da Segurança Pública, pasta que atualmente funciona junto com o Ministério da Justiça.