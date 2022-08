Bolsonaro sobre compra de imóveis em dinheiro: 'Qual o problema?'

As compras registradas nos cartórios pela família Bolsonaro totalizaram R$ 13,5 milhões (foto: Alan Santos/PR)





Felipe Neto sobre imóveis da família Bolsonaro: 'Lula foi preso por menos' "Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?", disse, após participar de uma sabatina promovida pela Unecs (União Nacional do Comércio e dos Serviços), em Brasília.

A informação sobre a família Bolsonaro foi publicada nesta terça-feira (30/8) no portal UOL.





As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento "em moeda corrente nacional", expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões.





Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis, que somaram pagamentos de R$ 986 mil (ou R$ 1,99 milhão em valores corrigidos) porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Transações por meio de cheque ou transferência bancária envolveram 30 imóveis, totalizando R$ 13,4 milhões (ou R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA).





Ao menos 25 deles foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se irritar com jornalistas, nesta terça-feira (30/8), após ser questionado sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por parte da sua família.