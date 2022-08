Bolsonaro ironiza operação contra empresários: 'Me botem no inquérito'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta terça-feira (30/8), a operação deflagrada no último dia 25 pela Polícia Federal contra empresários bolsonaristas.Os mandados de busca foram emitidos após o grupo supostamente ter defendido, por meio de mensagens no WhatsApp, a realização de um golpe de Estado, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença Bolsonaro nas eleições presidenciais, em outubro.

Durante sabatina organizada pelo Instituto União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) com candidatos à presidência da República, em um discurso sobre “liberdade”, o chefe do Executivo disse que também deveria ser incluído no inquérito, uma vez que conhecia dois dos alvos da operação, a qual caracterizou como “coisa absurda”.