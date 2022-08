Bolsonaro diz que irá reduzir concursos: 'proteger atuais servidores'

Leia mais:



"Quando assumimos, por ocasião da transição, cortamos mais de 20 mil cargos em comissão. Foi um grande sinalizador. Evitar os concursos públicos até para proteger os atuais servidores que estão aí. Eu sei que os jovens ficam chateados, querem um concurso, mas a máquina está no seu limite. Em 1988, por ocasião da Constituinte, toda hora um trem da alegria, efetivação de pessoas que não tinham feito concurso no passado e foram ganhando isso daí".



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Bolsonaro #Concursos #Unecs" />

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, caso reeleito, vai procurar reduzir o número de concursos públicos no país para “proteger atuais servidores”. O chefe do Executivo ainda comentou sobre a extinção de 20 mil cargos de comissão em 2019, quando assumiu o cargo, e alegou que, com o inchaço da máquina pública, não haverá dinheiro para pagar a todos os funcionários. Ele participou, nesta terça-feira (30/8), de uma sabatina organizada pelo Instituto União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) com candidatos à Presidência da República .