Bolsonaro sobre Vera Magalhães: 'Ela bate em mim o tempo todo'

Jair Bolsonaro ofendeu a jornalista Vera Magalhães e fez comentários considerados sexistas (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP )

"Eu não ofendi a Vera Magalhães, só que ela bate em mim o tempo todo. Eu falei que ela... sonha comigo. Nada mais do que isso aí. Outra coisa, ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação contra mim", disse o presidente após participar de sabatina com empresários em Brasília.O presidente fez uma série de ataques contra a jornalista depois de ela acusar Bolsonaro de ser contra a vacinação e, por isso, ter agravado a pandemia no Brasil. A pergunta foi feita para Ciro Gomes (PDT), com comentário de Bolsonaro.