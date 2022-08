Soraya para Bolsonaro: 'Tchutchuca com os homens. Tigrão com as mulheres'

Candidata Soraya Thronicke se revoltou com ataque do presidente Jair Bolsonaro contra Vera Magalhães

Vera disse que Bolsonaro foi contra a vacinação e que, por isso, a pandemia foi agravada no Brasil. A pergunta tinha sido feito para Ciro Gomes (PDT) com comentário de Bolsonaro.

“Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse.

Bolsonaro ataca Vera Magalhães e Tebet: 'Não estou atacando as mulheres'

Lula para Ciro no debate da Band: 'Que ele não vá para Paris'

Para Soraya, o ataque de Bolsonaro dissemina “ódio”. “Eu quero aproveitar, sou muito tranquila, bandeira branca. Mas, quando eu vejo o que aconteceu agora, contra a Vera, eu fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchucas com outros homens e com mulheres são tigrão, eu fico extremamente incomodada. Eu fico brava”, afirmou.

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

A senadora fez referência à novela Pantanal. “Lá no meu estado, tem mulher que vira onça. E eu sou uma delas, eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento.”