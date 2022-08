Lula para Ciro no debate da Band: 'Que ele não vá para Paris'

Lula e Ciro durante participação no debate da Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo) Lula (PT) comentou na noite deste domingo (28/8), durante o debate na Band, sobre um hipotético apoio de Ciro Gomes (PDT) nas eleições presidenciais de 2022. O ex-presidente pediu para que, desta vez, o pedetista "não vá para Paris".









O petista fez referência a 2018, quando Ciro saiu do Brasil no segundo turno para não votar em Fernando Haddad (PT) contra o então candidato Jair Bolsonaro (então PSL, hoje do PL).





Ciro chamou Lula de "encantador de serpentes", que respondeu: "Você vai pedir desculpa, porque você está dizendo inverdades", afirmando também que venceria as eleições de 2018 se pudesse sair candidato e deixando em aberto um acordo em caso se segundo turno.

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band . Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.