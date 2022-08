Lula para Soraya: 'A senhora não viu melhora, sua empregada viu'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que motorista e doméstica viram melhora no seu governo (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Eleições 2022

Após ouvir da senadora Soraya Thronicke (União Brasil) que o "mundo lindo" do Partido dos Trabalhadores só existe na campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou a candidata: "A senhora não viu melhora. Mas seu motorista e sua empregada doméstica viram".Lula ainda afirmou que "os pobres efetivamente cresceram neste país e conquistaram cidadania". O candidato prosseguiu dizendo que "é assim que vai voltar a ser".Durante sua fala, Soraya declarou que as propostas econômicas do petistas são "mofadas" e que ela vai propor a exclusão de 11 tributos federais por apenas um. além de querer isentar imposto de renda e INSS a quem receber até cinco salários mínimos.O candidato ressaltu que essa proposta já foi feita há 30 anos, mas que não foi considerada pela população.Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL) , Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) também participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.