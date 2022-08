Debate na Band: Bolsonaro e Lula se chamam de mentirosos

Lula e Bolsonaro trocam acusações de serem "mentirosos" (foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Eleições 2022

Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se chamaram de "mentirosos" durante debate realizado neste domingo (28/8), por um pool formado entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a TV Cultura, o jornal Folha de S. Paulo e o portal Uol.Ao serem questionados sobre como serão economicamente viabilizados os auxílios de transferência de renda, seja Auxílio Brasil, Vale-Gás ou Bolsa Família, os dois candidatos trocaram ataques na pergunta direcionada a eles."A manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. O que significa que existe uma mentira no ar", afirmou o candidato petista , em resposta a Bolsonaro que afirmou que o Partido dos Trabalhadores não queria a aprovação da medida. Jair Bolsonaro respondeu irritado: "Pare de mentir. Tá no seu DNA! Mentir e inventar números". E afirmou que tem contato com lideranças da Câmara dos Deputados e que, após as eleições, ele pode fazer algo mais concreto para manter o valor.Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.