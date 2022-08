Tebet: 'Não vi o presidente usar moto para visitar os doentes no hospital'

Simone Tebet criticou a atuação do presidente Bolsonaro durante a pandemia (foto: Tv Band/Reprodução)





A declaração foi dada durante debate na Band, neste domingo (28/8). Simone ficou conhecida por participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, que investigava as ações de Bolsonaro durante a pandemia.





Questionada por Soraya Thornike (União Brasil) sobre a saúde no Brasil e a fila no SUS, Tebet falou que “essa é uma das questões mais importantes do Brasil”.

“Acabamos de sair de uma pandemia, se é que saímos dela, uma pandemia que podia ter sido muito melhor gerida se tivéssemos um presidente da República sensível à dor alheia. Lamentavelmente, no momento em que o Brasil precisou de um presidente, ele virou as costas para a dor das famílias e negou a vacina no braço. Eu sei porque estava lá na CPI, estudei os documentos”, afirmou.





Tebet questionou as mortes na pandemia. “Quantas famílias perderam seus filhos, quantas crianças seus pais. Eu não vi o presidente pegar sua moto e entrar em um hospital para abraçar uma mãe. Eu vi um escândalo de corrupção na compra de vacina”, disse.





Para a senadora, a pandemia se alastrou não pelo “fique em casa”, e sim, pela má gestão de Jair Bolsonaro.



Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022. Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

