Debate na Band: Janones e Salles discutem e quase brigam nos bastidores

André Janones (Avante) discute com o ex-ministro Ricardo Salles (PL) durante debate na TV Bandeirantes (foto: Reprodução)

Quase saiu pancadaria agora no lounge da Band. O bolsonarista Ricardo Salles e o lulista André Janones se exaltaram e precisaram ser separados pela segurança. Confusão começou quando Lula citou queda no desmatamento em seu governo e Salles contestou aos gritos #OGlobonasEleicoes pic.twitter.com/lf8moOOvKV %u2014 Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) August 29, 2022

Uma discussão áspera entre o bolsonarista e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL) e o deputado federal André Janones (Avante), apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no lounge da TV Bandeirantes, onde ocorre o primeiro debate presidencial das eleições 2022, precisou de intervenção da segurança para evitar uma confusão maior.De acordo com jornalistas que estavam no local, o bate-boca começou quando Lula citou a queda no desmatamento em seu governo, o que deixou Ricardo Salles irritado. O ex-ministro começou a contestar a afirmação aos berros.No vídeo, Salles grita um "rachador" para Janones, por uma susposta acusação da prática de rachadinha. Após isso, alguém grita que "é o sujo falando do mal-lavado".