Debate: 'Não vou apertar a mão de ladrão', diz Bolsonaro sobre Lula

Jair Bolsonaro (PL) afirma que não irá apertar a mão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não se importaria em ficar ao lado do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o debate deste domingo (28/8), na, mas declarou: "não vou apertar a mão de ladrão".Anteriormente, o presidente já havia afirmado a um grupo de jornalistas que a estratégia dele nesta noite será "na questão da corrupção", por exemplo, "mostrar o que foi a corrupção no governo Lula". A gente não quer a volta disso", disse."Mostrar que política se faz da forma que eu estou fazendo", finalizou Bolsonaro ao apontar as diferenças, segundo ele, do seu governo em relação ao do opositor.



O presidente ainda se mostrou propenso a repetir que, durante sua gestão, o mundo passou por uma pandemia de COVID-19 e uma guerra entre Rússia e Ucrânia, no leste europeu.