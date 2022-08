Debate: Bolsonaro fará primeira pergunta para um adversário

Os candidatos Felipe D'Avila (Novo), Soraya Thronicke (União), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) estarão no debate da Band neste domingo (28/8) (foto: Redes Sociais)

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência, a ser realizado às 21h deste domingo (28/8) pela Band, promete ser quente para os três presidenciáveis com maior intenção de votos nas pesquisas eleitorais lado a lado: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT).O presidente terá uma vantagem, ganhada por meio de sorteio, sobre os concorrentes: ele será o primeiro a escolher um adversário para responder a pergunta que ele desejar no primeiro bloco do debate.A expectativa é que o candidato à reeleição opte por aproveitar a chance para enquadrar o primeiro colocado nas pesquisas, o ex-presidente Lula e questioná-lo com alguma pergunta polêmica sobre algum tema que já é usado pela base bolsonarista, como corrupção ou temas sensíveis, como legalização do aborto ou da maconha.Os assuntos têm grande resistência, inclusive, no eleitorado evangélico, parte da população que o petista tem perdido preferência ao longo do último mês, de acordo com o Datafolha, e podem ser usados pelo presidente para aumentar a rejeição ao nome de Lula.Em seguida, os sorteados para escolher o embate direto são Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (UB), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB). A ordem também favorece Ciro Gomes (PDT), que poderá, antes de Lula, questionar Bolsonaro, o candidato que está à frente dele nas pesquisas eleitorais.Lula, por sua vez, aparece com uma chance menor de ter um primeiro bloco impactante ao eleitorado. As regras do debate definem que cada candidato deverá perguntar a um adversário, e o escolhido não poderá ser convocado para o embate outra vez neste bloco.Assim, com Bolsonaro e Ciro à sua frente, Lula pode ter que escolher, por eliminação, um candidato com baixa representatividade eleitoral e não terá chances de conquistar o eleitorado de um adversário que tem grande apoiadores.O jogo poderá mudar no último bloco, quando está previsto um novo embate direto cuja ordem é Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, Tebet, Soraya Thronicke e Felipe D’Avila. Lula poderá, dessa vez, escolher entre os concorrentes de maior representatividade: Ciro ou Bolsonaro.O debate é promovido em conjunto entre a Band e os veículos de comunicação Uol, Folha de S. Paulo e TV Cultura e contará com a transmissão simultânea nos canais de televisão Band e TV Cultura, nos sites dos veículos parceiros e pelo canal Band Jornalismo no Youtube.De acordo com a Folha, os presidenciáveis que estarão no debate foram escolhidos por serem de partidos com representantes na Câmara dos Deputados, parâmetro eleitoral utilizado também para definir o tempo de cada um no horário eleitoral gratuito.Veja abaixo como será cada bloco e as regras do debate:Com mediação dos jornalistas da Band Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, os presidenciáveis terão um minuto e meio para responder perguntas programáticas — será uma pergunta para cada dois candidatos.As respostas deverão ser feitas na ordem do sorteio, feito com a presença dos assessores dos candidatos: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Essa também é a ordem em que os presidenciáveis estarão posicionados no estúdio.Ao fim de todas as perguntas feitas pelos jornalistas, começa o primeiro confronto direto, no qual cada candidato escolherá um adversário para responder ao questionamento. O presidenciável que escolher o questionado terá um minuto para fazer a pergunta e um minuto para a posterior réplica; já quem irá responder terá um total de quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica.A ordem para essa dinâmica será: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.



Segundo bloco: sabatina com seis jornalistas de veículos que promovem o debate



A segunda parte do debate terá uma mini sabatina feita por jornalistas das empresas que integram a produção do evento. Cada profissional escolherá o candidato que irá responder e o que irá comentar a resposta.



A pergunta deverá ser feita em até um minuto, assim como o comentário do adversário. Já quem irá responder ao jornalista terá quatro minutos para dividir como quiser entre a resposta à pergunta e a réplica do comentário do concorrente. Neste bloco, todos responderão e todos comentarão.



Terceiro bloco: segundo confronto direto e considerações finais



A terceira e última parte do debate já começará com o segundo confronto direto entre os candidatos. Desta vez, é Simone Tebet (MDB) quem começa a rodada e poderá escolher quem responderá ao questionamento dela. Em seguida, virá Soraya Thronicke (UB), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Felipe D’Avila (Novo).



Assim como nos outros embates, cada candidato terá um minuto para a pergunta e um minuto para a réplica; e o respondente terá quatro minutos para administrar entre resposta e tréplica.



Depois, os candidatos responderão, mais uma vez, a perguntas programáticas, com a mediação dos jornalistas Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL). Assim como no primeiro bloco, cada pergunta será respondida por dois candidatos nesta ordem: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.



Por fim, os presidenciáveis terão, cada um, um minuto para fazer suas considerações finais, em ordem invertida a primeira ordem de respostas no início do debate: Ciro Gomes dá o recado final primeiro, logo após vem Lula, Jair Bolsonaro, Tebet, Soraya e, por último, Felipe D’Avila.



Direito de resposta



Os direitos de resposta poderão ser solicitados em caso exclusivo de ofensa moral e pessoal. O candidato deverá solicitar a resposta ao mediador do debate imediatamente após o término da fala de quem proferir a ofensa. O jornalista que media o embate deverá registrar o pedido e submetê-lo à avaliação do comitê verificador — formado por quatro jornalistas e um advogado.



A avaliação será concluída no mesmo bloco e, caso o pedido seja aceito, o candidato ofendido terá direito a 45 segundos para falar sobre a ofensa.

Ausência



O púlpito do candidato que não comparecer ao debate permanecerá no estúdio, vazio, sinalizado com o nome do presidenciável.