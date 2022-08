Debate: Bolsonaro é o último candidato a chegar em emissora

Bolsonaro dá entrevista na chegada aos estúdios da Band, em São Paulo (foto: Reprodução/Twitter Band Jornalismo) Band a chegar aos estúdios da emissora, em São Paulo. Às 21h deste domingo (28/8), ocorre o primeiro debate na TV entre os nomes da disputa nas eleições de outubro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o último dos seis candidatos convocados para o debate naa chegar aos estúdios da emissora, em São Paulo. Às 21h deste domingo (28/8), ocorre o primeiro debate na TV entre os nomes da disputa nas eleições de outubro de 2022.









Pouco mais de meia hora depois, Felipe d'Ávila (Novo) já marcava presença. Dez minutos depois, Ciro Gomes (PDT) chegou.





Simone Tebet (MDB) apareceu logo na sequência, enquanto Lula (PT) chegou à emissora às 19h45.





TV Cultura, o jornal Folha de S. Paulo e o portal Uol. A Band sedia o debate e o realiza em parceria com a, o jornale o portal





Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.