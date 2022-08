Debate na Band: Bolsonaro escolhe Lula para perguntar sobre corrupção

BE

O candidato à reeleição questionou o petista sobre os escândalos de corrupção na Petrobras durante a gestão dele no Planalto. A primeira pergunta entre candidatos no debate presidencial da Band neste domingo (28/8) foi feita por Jair Bolsonaro (PL) O candidato à reeleição questionou o petista sobre os escândalos de corrupção na Petrobras durante a gestão dele no Planalto.





O candidato do PL afirmou que a Petrobras acumulou aproximadamente R$ 900 bilhões em dívidas durante os governos petistas e que o valor seria suficiente para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco e é 120 vezes superior ao orçamento do Ministério da Infraestrutura. Ele concluiu a fala dizendo “presidente Lula, você quer voltar ao poder para que? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?”. Após uma primeira rodada em que todos os participantes responderam a perguntas de jornalistas, Bolsonaro escolheu Lula para iniciar os debates entre candidatos.O candidato do PL afirmou que a Petrobras acumulou aproximadamente R$ 900 bilhões em dívidas durante os governos petistas e que o valor seria suficiente para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco e é 120 vezes superior ao orçamento do Ministério da Infraestrutura. Ele concluiu a fala dizendo “presidente Lula, você quer voltar ao poder para que? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?”.





Na resposta, Lula disse que já esperava a pergunta de Bolsonaro e classificou os números do adversário como mentirosos. “Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse corrupção do que nós fizemos”, disse o petista, que, na sequência, elencou medidas aprovadas em sua gestão.





Bolsonaro, na tréplica, citou o nome de Antônio Palocci e afirmou que o ministro da Casa Civil do Brasil durante o governo Lula disse que apenas o Banco Central não foi aparelhado durante a gestão. Bolsonaro classificou a administração do petista como uma “cleptocracia”.





“Essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento não era apenas para o ex-presidente, era para ele conseguir apoio dentro do parlamento, assim sendo nada justifica essa resposta mentirosa que você deu sobre essa questão. Sim, o seu governo foi o mais corrupto da história do Brasil”, disse Bolsonaro.





Em resposta final, Lula disse que o governo dele deveria ser relembrado pelo crescimento da Petrobras e elencou avanços na área social, geração de empregos e educação. O petista finalizou criticando a gestão do atual presidente.





“Esse país é o que o presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um um país que o povo tem saudade. O país do emprego, que o povo tinha o direito de viver dignamente e de cabeça erguida e esse país vai voltar”, disse.





Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.