Bolsonaro para Tebet: 'Abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos'

Bolsonaro durante o debate na Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo) Band, na noite deste domingo (28/08), Simone Tebet (MDB) atacou Jair Bolsonaro (PL). "Precisamos trocar o presidente da República", pedindo também paz para o Brasil. Bolsonaro rebateu, afirmando que abalou a "harmonia onde todos eram amiguinhos". Na primeira oportunidade de falar no debate entre candidatos à Presidência da República realizado pela, na noite deste domingo (28/08), Simone Tebet (MDB) atacou Jair Bolsonaro (PL). "Precisamos trocar o presidente da República", pedindo também paz para o Brasil. Bolsonaro rebateu, afirmando que abalou a "harmonia onde todos eram amiguinhos".









Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) também participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Ver galeria . 13 Fotos Debate entre candidatos à Presidência da República em 2022 realizado pela Band (foto: Miguel Schincariol/AFP )

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.