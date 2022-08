Anitta sobre vestido vermelho no VMAs: 'Lutar por uma melhora no Brasil'

Anitta na chegada ao VMA; vermelho é considerada uma cor com ligação a Lula e PT (foto: Reprodução/Twitter MTV Brasil)

A cantora Anitta marcou presença no MTV Video Music Awards (VMAs) neste domingo (28/8), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com um vestido vermelho. Ela afirma que o look é uma forma de luta “por uma melhora no Brasil”.

“Estamos de vermelho aí, né. Vamos lutar, vamos lutar por uma melhora no Brasil”, afirmou na chegada à cerimônia de premiação da música internacional. Anitta foi indicada na categoria melhor clipe de música latina, com a música "Envolver".

Anitta é apoiadora de Lula (PT) - candidato à Presidência da República - nas eleições de outubro de 2022. Simultaneamente ao VMAs, ocorre o primeiro debate entre candidatos a presidente na TV.

"Tamo de VERMELHO aí né, pra lutar por uma melhora no Brasil". - Anitta



LULA LÁ NO VMA 1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3 pic.twitter.com/2ZCZT3Yct9 %u2014 Haddad Debochado (@HaddadDebochado) August 28, 2022

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





Além de Lula, Soraya Thronicke (União), Felipe d’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) vão participar do debate, com realização da

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.