Lula para Bolsonaro: 'Vive de bravatas, está destruindo o Brasil'

Questionado sobre corrupção, Lula defendeu as investigações durante seu governo e relembrou os projetos sociais, que, na opinião dele, foram o que marcaram seu período na presidência.“Meu governo é marcado pela maior política social, pela geração de emprego e pelo investimento na agricultura. Meu governo deveria ser conhecido por isso”, afirmou.

Para Lula, o país comandado por ele, é "aquele de que o povo tem saudade, é o país que o povo tinha o direito de viver dignamente”.

“Nunca antes na história o Brasil foi tão respeitado pelo mundo. Esse país, que era um país que quando deixei a presidência estava crescendo a 7,5%, é o país que o atual presidente está destruindo. Porque ele adora bravata, falar números que não existem”, concluiu.

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.