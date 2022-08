Tebet para Bolsonaro no debate: 'não tenho medo de você e seus ministros'

BE

Tebet disse que Bolsonaro não dá exemplo ao desrespeitar mulheres (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Band, neste domingo (28/8). Durante uma resposta em que se irritou com a jornalista Vera Magalhães, o presidente também falou a respeito de Tebet em sua atuação na CPI da Pandemia e a chamou de “vergonha para o Senado Federal”. A senadora Simone Tebet (MDB) respondeu ao ataque de Jair Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial promovido pelaneste domingo (28/8). Durante uma resposta em que se irritou com a jornalista Vera Magalhães, o presidente também falou a respeito de Tebet em sua atuação na CPI da Pandemia e a chamou de “vergonha para o Senado Federal”.









“Nós temos que colocar na cadeia quem agride a mulher brasileira, quem agride uma criança, quem agride um adolescente. Temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras como ele acabou de fazer. Eu quero dizer que não tenho medo, eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me amedrontam”, disse a candidata.





Na sequência, Tebet se defendeu de acusação feita por Bolsonaro , que afirmou que ela assumiu ter protegido governadores de investigação em fala na CPI da Pandemia e ter sido conivente com a corrupção. A senadora disse que sua participação foi cortada enquanto comentava uma decisão de Rodrigo Pacheco (PSD) a quem se referiu como “seu presidente do Senado”, ao se dirigir ao candidato do PL.





“Quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato, que fabrica fake news e fala inverdades, que eu não tenho medo de você e nem de seus ministros. Recebi violência política na CPI, fui chamada de descontrolada, um outro de dedo (em riste) me ameaçando porque queria me impedir de participar, de falar na 'CPI da Vida’. Pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no STF porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que vossa excelência não quis comprar”, concluiu.





Debate na Band

O primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições 2022 acontece neste domingo. E é organizado em Pool formado por Folha de São Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura.





Foram convidados seis presidenciáveis: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).





Eleições 2022





Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.