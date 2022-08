'Simone e Soraya': internet cria dupla com candidatas à presidência

Simone e Soraya são as únicas mulheres concorrendo a presidência este ano (foto: Reprodução/TV Band)

As candidatas à presidência Soraya Thronicke (União Brasil) e Simone Tebet (MDB) viralizaram nas redes sociais, durante o debate presidencial da, na noite deste domingo (28/8). Perfis online brincaram que as políticas poderiam se unir em uma dupla sertaneja pela similaridade dos nomes.

Além de serem as únicas mulheres concorrendo à presidência neste ano, Soraya e Simone fizeram perguntas uma para a outra durante o "confronto direto" no primeiro bloco do debate. Esta interação catalisou a criação dos memes.

Simone trocar simaria por soraya e forma nova dupla presidencianeja %u2014 Rosana Hermann (@rosana) August 29, 2022

A Simone Tablet e a Soraya Sputinik resolveram formar a dupla Simone e Simaria vão brigar e se separar assim que terminar as eleições. %u2014 @Neymente ® (@Neymente_) August 29, 2022

Pra quem gosta de sertanejo... A dupla Simone e Soraya tá se apresentando no #DebateNaBand pic.twitter.com/7ohTUJh4mt %u2014 Bruno Rafael (@brunorafaelpb) August 29, 2022

Uma pergunta pra outra, outra pergunta pra uma: veio ai a dupla Simone e Soraya! #DebateNaBand pic.twitter.com/5KUXKKEE7j %u2014 William De Lucca (@delucca) August 29, 2022

Quem são Simone Tebet e Soraya Thronicke

A senadora Simone Tebet (MDB), que comandou a bancada feminista, agora tenta coordenar a “terceira via” nas eleições presidenciais.

Ela ganhou destaque nacional ao liderar um movimento feminista dentro da CPI da COVID no Senado Federal. Composta por apenas homens, a comissão investigou a conduta do governo do presidente Bolsonaro no combate à pandemia.



Tebet foi uma das senadoras, que, apesar de não ter cargo oficial na comissão, esteve presente na maioria das sessões e interrogando investigados.

Também senadora, Soraya Thronicke tem um plano de governo focado no combate a corrupção e assinado por Sergio Moro. Ela entrou na política por ser militante. Soraya foi uma das parlamentares eleitas depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e chegou a organizar passeatas contra a petista.