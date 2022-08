Debate: Lula e Ciro se unem na crítica à situação da educação no Brasil

Ciro Gomes (PDT) citou propostas e foi consonante com Lula nas críticas à educação nacional (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) fizeram sua primeira participação no debate presidencial organizado pela Band, neste domingo (28/8), falando sobre a defasagem na educação brasileira causada pela pandemia. A mesma pergunta foi direcionada aos dois candidatos na primeira rodada do debate, quando os questionamentos foram feitos por jornalistas.









“Estou comprometido a, logo no começo de janeiro, convocar uma reunião com todos os governadores de estado e convocar uma reunião com os prefeitos das capitais, em um primeiro momento. Para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação”, disse o petista, que concluiu dizendo que a educação foi abandonada no Brasil.





Na sequência, Ciro Gomes disse que o questionamento foi “uma pergunta que Deus me deu” e justificou a frase citando feitos de sua administração no Ceará. O candidato ainda afirmou que o descuido com a educação no país parece ser um projeto de governo e prosseguiu com duas propostas.





“Temos que transformar a educação pública brasileira em uma das 10 melhores do mundo em 15 anos. Para isso eu preciso dizer como: mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que é o que os tempos digitais pedem e reforçar estruturalmente o financiamento”, avaliou.





Debate na Band

O primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições 2022 acontece neste domingo. E é organizado em Pool formado por Folha de São Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura.





Participaram seis presidenciáveis: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.