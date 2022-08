Lula para Bolsonaro no debate: 'Ministro falou para deixar boiada passar'

Lula (PT) recorda frase de Salles ao criticar política ambiental da atual gestão (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT) , Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL) , Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Eleições 2022





Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recordou da expressão "deixa a boiada passar", do ex-ministro Ricardo Salles (PL), primeiro nome a ocupar o cargo no governo de Jair Bolsonaro (PL), durante o debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições 2022, neste domingo (28/8)."Nós temos gente do governo que até incentiva a realização de queimadas e a destruição de biomas brasileiros", afirmou o candidato petista, durante réplica de uma questão sobre ambiente feita ao candidato Felipe D'Ávila (Novo)Em uma reunião fechada em abril de 2020, Salles disse que a preocupação da imprensa e da sociedade com a COVID-19 era um momento para alterar a legislação ambiental. Principalmente, sobre questões ligadas à proteção ambiental e a agricultura.