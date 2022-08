Bolsonaro ataca Vera Magalhães e Tebet: 'Não estou atacando as mulheres'

Pergunta tinha sido feito para Ciro Gomes (PDT) com comentário de Bolsonaro (foto: Tv Band/Reprodução) Após ser questionado pela jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, sobre a cobertura vacinal no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a paciência e atacou a jornalista e também a candidata ao Planalto Simone Tebet (MDB).





Ataque do presidente foi feito porque Vera disse que o presidente foi contra a vacinação no país e por isso, a pandemia foi agravada no Brasil. Pergunta tinha sido feito para Ciro Gomes (PDT) com comentário de Bolsonaro.





“Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse.

Ver galeria . 28 Fotos Debate entre candidatos à Presidência da República em 2022 realizado pela Band (foto: Miguel Schincariol/AFP )



Simone Tebet se incomodou com o tom de Bolsonaro e interrompeu o presidente. “Não perguntei para você”, respondeu Bolsonaro na hora.



Depois da confusão, o presidente afirmou que não estava atacando ninguém. "Não estou atacando mulheres", disse.