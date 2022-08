Moro sobre Lula no debate da Band: 'Ou mente ou foge das perguntas'

Lula durante participação no debate entre presidenciáveis na Band (foto: Miguel Schincariol/AFP) O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado pelo Paraná, criticou a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate entre candidatos à Presidência da República realizado pela Band, na noite deste domingo (28/08). Segundo Moro, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo BOlsonaro, faltam "condições morais" ao presidenciável.





Lula não tem condições morais de participar de um debate sobre corrupção. Ou ele mente ou ele foge das perguntas. Está completamente vulnerável a perguntas sobre este tema. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) August 29, 2022 "Lula não tem condições morais de participar de um debate sobre corrupção. Ou ele mente ou ele foge das perguntas. Está completamente vulnerável a perguntas sobre este tema", afirmou Moro, no Twitter.





O ex-juiz condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2017, em caso relacionado a um triplex no Guarujá, em São Paulo. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava-Jato por considerar o ex-juiz parcial.