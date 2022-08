Carlos Bolsonaro vai à Justiça contra Janones, que diz: 'pago em dinheiro?'

Declarações de Janones têm incomodado bolsonaristas (foto: Renan Olaz/CMRJ / Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O deputado federal André Janones (Avante) informou em sua página no Twitter que se tornou alvo de uma ação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O Carlos Bolsonaro acaba de ingressar com uma ação no STF pedindo R$ 20 mil por eu ter emitido a opinião de que ele é miliciano bandido e vagabundo", publicou. Em seguida, Janones perguntou se o vereador faria um desconto. "Faz por 10, não? Eu pago em dinheiro 'vivo'".

O @CarlosBolsonaro acaba de ingressar com uma ação no @STF_oficial pedindo 20 mil reais por eu ter emitido a opinião de que ele é miliciano bandido e vagabundo! @CarlosBolsonaro , faz por 10 não? Eu pago em dinheiro "vivo" %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) August 30, 2022

Discussões

No último domingo (28/8), Janones discutiu de forma áspera com o bolsonarista e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL), no lounge da TV Bandeirantes, onde ocorreu o primeiro debate presidencial das eleições 2022. Foi preciso a intervenção da equipe de segurança para evitar uma confusão ainda maior.

No mesmo dia, enquanto explicava a briga com Salles a jornalistas, Janones respondeu ataques do vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) e do candidato a deputado federal por São Paulo, Adrilles Jorge (PTB).

