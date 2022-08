Bolsonaro pergunta a jornalistas: "Quem é tchutchuca do centrão?"

Jornalistas afirmaram que o presidente havia "entregado" o Ministério da Cidadania ao Centrão e Bolsonaro abandou a coletiva de imprensa (foto: Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) abandonou a coletiva de imprensa realizada no evento organizado pela Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços), em Brasília, nesta terça-feira (30/08), após ser questionado sobre o termo “Tchutchuca do Centrão”.





Na resposta que deu ao jornalista, Bolsonaro indagou quando ele havia entregado ministérios do seu governo para políticos do chamado Centrão. Um dos profissionais da imprensa lembrou ao presidente que o Ministério da Cidadania tinha sido “entregue” ao grupo político, mas ele negou.





“Tchutchuca do Centrão? Você não tem classe para fazer a pergunta, não? Quem é Tchutchuca do Centrão? Me apontem ministérios entregues para políticos, me apontem!”

João Roma? (Ex-Ministro da Cidadania) Tenente do Exército. Botei o João Roma lá. Fez um bom trabalho”, afirmou aos jornalistas.









Bolsonaro começou a citar ministros do seu governo, mas foi perguntado se a indicação para o Ministério da Cidadania não tinha sido do partido Republicanos. O presidente não respondeu a pergunta, mas reclamou que “não dá para conversar” com os jornalistas. Logo depois, abandonou a coletiva.